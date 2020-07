María Conchita Alonso revela si anda con Cristian Castro

Desde hace unos días en redes sociales comenzó a circular un rumor en donde apuntaban que entre Cristian Castro y María Conchita Alonso había más que una amistad, ahora la actriz de 63 años habla de su relación con "El Gallito Feliz".

De acuerdo a Grupo Fórmula, hace unos días María Conchita Alonso compartió un video en donde salía con el hijo de Verónica Castro.

Pronto muchos comenzaron a apuntar que probablemente Cristian Castro sería la nueva conquista de María Conchita Alonso; al respecto ella aclaró la situación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INGRID CORONADO EN CRISIS, NO RECIBE PENSIÓN DE SUS EX CULPA DEL COVID









En entrevista para el programa "HOY", María Conchita Alonso compartió qué es lo que ella busca en un hombre o una pareja.

A pesar de que algunas personas se mostraron emocionadas por la posible nueva relación, la cantante negó que haya un romance.

"No, algo que he aprendido es que ahora sé lo que no quiero de un hombre. La edad ya va a ser muy importante para mí, quiero a alguien cercano a mi edad", expresó la intérprete.

Además hizo hincapié en que ella no busca responsabilizarse de su novio, por lo que necesita ciertas características.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEÑALAN QUE MAÑANA SERÁ EL DÍA QUE JORGE ZARZA SE DESPIDA DE TV AZTECA









"Es hora de que yo no sea mamá de mi pareja", destacó.

Además, dijo que a pesar de que tiene una relación muy cercana con Cristian Castro, no hay ningún vínculo amoroso entre ellos.

"Él es muy bello, muy querido, pero no. Hacía muchos años que no lo había visto, se apareció de repente", explicó.

(Azucena Uribe)