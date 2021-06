Mariana Echeverría y Lambda García campeones de "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Televisa tuvo un rotundo éxito con el pequeño concurso de baile que presentó su programa matutino, "Las Estrellas Bailan en Hoy" arrasó con el raiting de la programación mañanera en México y después de semanas de polémica llega a su fin con la pareja de Mariana Echeverría y Lambda García como campeones.

Este viernes 25 de junio fue la gran final de "Las Estrellas Bailan en Hoy", el pequeño concurso de baile que organizó Televisa, una competencia que desde el principio se vio envuelta en polémica por escándalos como el pleito entre Laura Bozzo y "La jueza de hierro", Lolita Cortés; la abrupta salida de Maky González por recibir nalgada de su pareja de baile, el luchador Tinieblas Jr. y el regreso de varios famosos a la pantalla chica,

Este pequeño concurso de baile cerró con broche de oro y dejó al público con ganas de una segunda temporada. Aquí te contamos cómo se vivió la final de "Las Estrellas Bailan en "Hoy".

GALILEA MONTIJO Y ANDREA LEGARRETA ABRIERON LA PISTA DE BAILE

La emisión matutina se enfocó sólo al baile. Al inicio abrieron cuadro con un baile en el que participó Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Latin Lover, Lolita Cortés, así como todos los concursantes que llegaron a la final: Andrea Escalona con Pablo Montero, Lambda García con Mariana Echeverría, Michelle Vieth con Silverio Rocchi, Marisol González con Moisés Muñoz y Ximena Córdoba con Raúl Coronado.

Con ritmos latinos, los antes mencionados bailaron al ritmo de Jennifer Lopez con el tema "Let´s Get Loud", "We will rock you" de Queen y "Oye" de Chayanne.

COMPETENCIA REÑIDO: ASÍ BAILARON LOS FINALISTAS

Michelle y Silverio

El momento de la competencia inició con el baile de Michelle Vieth y Silverio Rocchi, quienes pasaron por varios ritmos musicales. Sin embargo, a diferencia de toda la competencia, la pareja bajó el ritmo, pues según explicaron se bloquearon por la presión de la final. En medio del llanto, Michelle se mostró conmovida por este error.

La pareja fue la que menos puntaje tuvo. Éstas fueron las calificaciones: Andrea dio 8; Latin dio 7; Lola dio 7; Albertano dio 7. En total tuvo: 29 puntos.

Marisol y Moy

Momentos después fue el turno de Marisol y Moy, quienes tuvieron 33 puntos. Éstas fueron sus calificaciones: Andrea 9; Latin con 8; Lola con 8; Albertano dio 8.

Mariana Echeverría y Lambda García

La siguiente pareja fue la de Mariana Echeverría y Lambda García, quienes sorprendieron con acrobacias en el baile. Éstas son las calificaciones que recibieron: Andrea 10; Latin 10; Lola 10 y Albertano 10. En total 40 puntos.

Andrea Escalona y Pablo Montero

Después llegó el turno de Andrea Escalona y Pablo Montero, quienes obtuvieron las siguientes calificaciones: Andrea 9; Latin 9; Lola 9; Albertano 9. En total obtuvieron 36 puntos.

Ximena Córdoba y Raúl Coronado

Finalmente, Ximena Córdoba y Raúl Coronado presentaron su número sin mayor problema, pues desde que entraron a la competencia han obtenido buenas calificaciones. En esta ocasión obtuvieron estas calificaciones: Andrea 10; Latin 10; Lola 10; Albertano 10. En total: 40 puntos.

REYES SIN CORONA EN "LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY"

Quinto lugar

En quinto lugar quedó la pareja Michelle Vieth con Silverio Rocchi. La producción hizo un recorrido por todo el concurso. Ambos agradecieron a la emisión y de paso, informaron que el bebé de Silverio acababa de nacer.

Cuarto lugar

En el cuarto lugar quedó la pareja de Andrea Escalona y Pablo Montero. Los famosos agradecieron a la producción y a los televidentes que los apoyaron.

Tercer lugar

En tercer lugar quedó la pareja de Marisol González con Moisés Muñoz.

Segundo lugar

Ximena Córdoba con Raúl Coronado quedaron en segundo lugar durante la competencia. Esto, luego de que estuvieran frecuentemente entre los primeros lugares durante la competencia.

(Aline Núñez)