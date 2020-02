Maribel Guardia habla de la vez que Joan Sebastian le fue infiel con una actriz de Televisa

La actriz Maribel Guardia es una de las mujeres del espectáculo más queridas y prueba de ello fue su apoyo tras revelarse que su separación con el cantante Joan Sebastian tras una infidelidad de él, pero rompió el silencio y reveló el nombre de la tercera en discordia.

De acuerdo a Soy Carmín, la actriz, cantante y conductora, Maribel Guardia habla de la actriz con la que le fue infiel Joan Sebastian.

Cabe señalar que este año se cumplen 5 años del fallecimiento de Joan Sebastian, la misma cantidad que duró el matrimonio que tuvo Maribel Guardia.

LA ACTRIZ CON LA QUE LE FUE INFIEL JOAN SEBASTIAN A MARIBEL GUARDIA

Durante su participación en una entrevista en Despierta America, Maribel Guardia declaró la infidelidad de Joan Sebastian jamás pudo pasarla y perdonarla pues su comportamiento era muy repetitivo. No obstante, señaló que nunca culpó a Arleth Terán y, mucho menos llegó a agredirla físicamente. Pues, él que la tenía que respetar, era su esposo.

Inclusive, hizo hincapié en que luego de que su hijo la cuestionara sobre el suceso, ella dijo que no le pegó a Arleth Terán y que si lo hubiera intentado, seguro la desgreña.

"Quiero decirte que yo a Arleth Terán, no la culpo absolutamente de nada, a Joan sí, porque él era él que me debía un respeto, sabes que no puedes cargar equipajes pesados en tu espalda, la vida es muy difícil, para andar cargando con el pasado, tienes que dejarlo ir y vivir en el presente", explicó Maribel Guardia.

Tras su separación Maribel Guardia y Joan Sebastian mantuvieron una relación hermosa incluso el cantante se convirtió en parte de su familia, hasta era amigo de su esposo.

En su momento, Maribel Guardia dijo que seguro Joan Sebastian anda en el cielo conquistando angelitas. Bien por Maribel, que siempre se comportó como toda una dama y no peleó por Joan a pesar de que lo amaba mucho.

(Azucena Uribe)