Maribel Guardia opina sobre el Zapata gay: "A mi no me gustaría ver a Joan subido en un caballo con tacones"

¿A favor o en contra? Maribel Guardia opina sobre el Zapata gay y asegura que no le gustaría ver a Joan en tacones altos (FOTO TOMADA DE WEB)

Las famosas siempre tienen algo que decir sobre los temas controversiales de internet y Maribel Guardia no es la excepción, la actriz dio su opinión sobre el Zapata gay, la polémica obra de Fabián Cháirez titulada "La Revolución".

De acuerdo con Grupo Fórmula, las redes sociales se dividieron entre quienes aplauden y quienes critican la imagen de un Zapata desnudo montado sobre un caballo luciendo unos tacones altos.

Periodistas se encontraron a Maribel Guardia en el aeropuerto y aprovecharon para preguntarle su opinión sobre el tema.

Zapata fue un revolucionario que luchó por la inclusión de las personas en una sociedad, yo creo que bajo ese punto de vista lo hizo el artista", señaló Guardia.

De igual manera, la costarricense siguió con el tema de la pintura poniendo de ejemplo a su expareja, Joan Sebastian:

Como familiar a mí no me gustaría ver a Joan (Sebastian) subido en un caballo con tacones altos. Pero Zapata representa muchas cosas, en cuanto a la libertad e inclusión y por ese lado me parece bien", Concluyó Maribel.

an