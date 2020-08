Maribel Guardia recuerda lo amargo de su relación con Joan Sebastian

Joan Sebastián fue uno de los grandes amores de Maribel Guardia, la actriz siempre recuerda al padre de su hijo Julián como una gran persona, lo cierto es que su relación tuvo un lado amargo difícil de olvidar.

De acuerdo con Milenio, Maribel Guardia recordó los altibajos de su relación sentimental con Joan Sebastian y aunque se negó a ensuciar la memoria del "Rey del jaripeo", reveló que la "trataba muy mal".

Él quería que me retirara, un día estábamos en Carolina del norte e íbamos pasando por un lugar lleno de vacas, había una casa a lo lejos y me dice: 'Qué lugar tan lindo, ¿no te encantaría que te compre una casita y que nos vengamos a vivir?', yo ya me veía sola con las vacas y él en México con las novias, mencionó la actriz.

En entrevista con Jordi Rosado para el programa "La última y nos vamos", Maribel Guardia habló de la infidelidad que puso fin a su relación, Joan la habría engañado con la actriz Arleth Terán, a quien conocieron en el rodaje de la telenovela "Tu y yo".

Yo me enteré viendo un programa y fue horrible, Joan estaba ahí conmigo en la casa. Una noche anterior yo lo había esperado toda la noche, pero eran las 6 de la mañana y llegó como a las 7. Cuando me siento a ver el programa que dicen que lo vieron bailando con Arleth Terán en una discoteca, lo dijo Pepillo Origel, recordó la cantante.

Maribel Guardia comentó que cuando ella se enteró de la infidelidad del cantante también se encontraba su mamá con ellos.

Para mí fue como un balde de agua y le dije que se fuera de la casa. Estaba mi mamá y ella parecía que era yo, ella se cayó, lloraba y yo muy tranquila, pero estaba devastada por dentro, contó.

La cantante de 61 años mencionó que durante mucho tiempo el padre de su hijo negó lo que se publicó en el programa, incluso después de su separación siempre intentó regresar con la también modelo "pero yo tuve muy claro que yo no iba a ser feliz con él y sobre todo que yo no lo iba a hacer feliz".

Me embonó lo que dijo (Pepillo Origel) porque yo lo estuve esperando toda la . Él me dijo que no era verdad y hasta el último minuto de su vida me lo dijo, dijo.

JOAN SEBASTIAN MALTRATABA A MARIBEL GUARDIA



Cuando le preguntaron más sobre su relación con Joan Sebastian, la originaria de Costa Rica recordó que cuando trabajaron en la telenovela "Tú y yo", el intérprete de "Tatuajes" la trataba mal.

En la novela él me trataba muy mal, pero ya no hay que hablar de eso porque está muerto y hay que hablar de las cosas lindas. Era un ser humano increíble, un buen papá, una persona muy amable con la persona que trabajaba con él, mencionó Maribel Guardia.

Casi al final de la entrevista, Maribel Guardia comentó que no le guarda rencor a Arleth Terán, ya que era muy joven cuando todo pasó.

Las mujeres siempre tendemos a juzgar cuando pasa una cosa así, pero si el que te tenía cariño y respeto es el hombre. Ella estaba muy jovencita, pobre, todo el tiempo le andan embarrando eso en la cara, está de la fregada, finalizó la actriz.

(Aline Núñez)