Maribel Guardia reveló que fue seducida por varios hombres al inicio su carrera

Siempre que llegaban a entrevistarme, me decían: ´Queremos hacerte unas fotos, pero tienen que ser en bikini´ (...) porque te van a dar portada (...) Al principio para mí eso fue muy difícil. Había salido en un concurso de belleza y recién había pasado todo lo de Acapulco, entonces, era un poco como que me sentía forzada a tener una imagen sensual. Si no, no te iban a entrevistar, no te daban la portada y eso al principio fue como una pelea interna para mí