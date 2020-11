Marilyn Manson deja entrevista tras ser cuestionado sobre abuso sexual

Marilyn Manson dejó una entrevista vía telefónica con la revista Metal Hammer. El cantante decidió terminar abruptamente la conversación cuando le cuestionaron sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Dichas acusaciones las realizó su ex pareja, la actriz Evan Rachel Wood, quien testificó frente al Comité de Seguridad Pública del Senado de California en abril de 2019 sobre una relación pasada en la que vivió violencia doméstica, y aunque nunca especificó con quién, todos especularon que se trataba de Manson, a quien conoció bastante joven y con el que mantuviera una relación por algunos años. Ambos se comprometieron en el año 2010, después que iniciaran su relación en 2007; sin embargo, cancelaron sus planes de boda a finales del mismo año en que se comprometieron.

En 2019 Evan Rachel Wood transformó la violencia que vivió a las 18 años en una ley estatal cuando el gobernador de California firmó #PhoenixAct. Esta ley extiende a 10 años el tiempo en el que las personas pueden denunciar a sus agresores.https://t.co/KnfUSlpGy8 — Luisa Iglesias Arvide (@luisalaouija) November 10, 2020

Cuando el medio quiso preguntarle sobre esta polémica, el cantante respondió: "No estoy aquí para hablar de rumores, me doy cuenta de que tienen que hacer estas preguntas, pero no quiero hablar de rumores, solo de música".

El periodista insistió, pero recibió una enfática respuesta de Marilyn Manson: "Como dije, no me dignaré contestar" antes de simplemente colgar el teléfono.

Esta situación indignó a los seguidores y seguidoras de Manson, por lo que la revista tuvo que explicar, a través de su sitio web, que le hicieron esta pregunta al estadunidense porque querían "tener una conversación al respecto".

MARILYN MANSON EMITE UN COMUNICADO

Tras la polémica surgida por haber abandonado la entrevista, Manson emitió un comunicado donde aclara los motivos de su reacción.

El cantante declaró que las acusaciones son inventos fabricados a partir de rumores que han ido aumentando durante los años debido a la falta de claridad de Wood. Además, Marilyn Manson rechazó cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

Todo lo que podemos hacer como medios e individuos es usar los hechos y la verdad, no escondernos detrás de los chismes y conjeturas para impulsar nuestras agendas, culminó el comunicado.

(Imelda Téllez)