Marilyn Monroe, sale a la luz el secreto que pudo originar su muerte

Fred Lawrence Giles, es el autor del libro Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe, Giles recopiló testimonios de personas cercanas a Marilyn Monroe (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La vida de Marilyn Monroe sigue siendo tema de conversación, a pesar de la que la legendaria actriz murió hace medio siglo se siguen revelando sus oscuros secretos.

De acuerdo con Tribuna, están por lanzar un libro basado en la vida de Marilyn Monroe, donde revelarán pasajes poco conocidos de su vida.

Se trata del libro biográfico Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe, en el cual revelan el supuesto secreto que ella guardó hasta el día de su muerte y que habría sido el culpable de su fallecimiento. The Daily Beast recientemente publicó un adelanto del libro en el que se asegura que Marilyn Monroe se practicó un aborto semanas antes de que esta falleciera, supuestamente ingresó a una clínica bajo un nombre falso en el mes de julio de 1962.

Fred Lawrence Giles, es el escritor del libro, recopiló testimonios del entorno de Monroe, como de dos de sus maridos, otros escritores y directores que la conocieron. En el adelanto del libro se deja entrever que el hijo que Marilyn Monroe esperaba era del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy o de su hermano Robert Bobby Kennedy.

Habían pasado tres meses desde su último encuentro íntimo con el presidente Kennedy, y sólo unas semanas desde la última vez con su hermano. Habría sido fácil asumir que el bebé que abortó era un Kennedy, pero también estuvo viéndose con otros hombres en primavera y en verano.

También se reveló que Marilyn Monroe tuvo otras polémicas aventuras con Joe DiMaggio, Frank Sinatra y varios hombres que conoció en fiestas, por lo que la paternidad es una nueva interrogante sin respuesta en la vida de la actriz.

(Ann Ventura)