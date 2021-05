Marisol González manda mensaje a su ex "El Canelo" Álvarez, tras su lujosa boda

Marisol González aprovechó su encuentro con la prensa para enviarle un mensaje a se ex el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, con quien tuvo un intenso romance hace años y quien recientemente contrajo matrimonio por la iglesia con Fernanda Gómez en una lujosa boda.

Hace varios años la conductora y el boxeador mantuvieron un romance que se pensó terminaría en boda, ahora González fue cuestionada sobre su opinión sobre la unión de su ex pareja.

Siempre le voy a desear lo mejor, siempre voy a tener un recuerdo increíble de él, y estoy feliz también, señaló Marisol.

Pero al escuchar la pregunta sobre si hubiera asistido a la fiesta de haber sido invitada, Marisol inmediatamente dijo: "no, no, no, yo ya no tengo contacto con él desde hace muchos años".

EL ROMANCE ENTRE MARISOL Y "EL CANELO"

Hace algunos meses, Marisol González recordó su tórrido romance con Álvarez, momento en que ella tenía 26 años y él 19, revelando algunas de las razones por las que no quiso casarse con él.

"Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad", dijo Marisol en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

"Él tenía 19 años, yo le llevaba 7 (años), pero siempre fue demasiado maduro. Siempre de él me voy a expresar con todo positivo, porque la parte que a mí me tocó de él siempre fue muy noble, admirable, en todos sentidos una gran persona, pero la edad sí llega a influir".

"A mí me daba miedo que él estaba creciendo, y era justo lo que me decían mis papás, ´a él le falta mucho por recorrer, tú ya tienes 27, 28 que tenía en ese entonces", reflexionó.





(Imelda Tellez)