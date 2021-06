Mark Hoppus, vocalista de Blink-182, revela que tiene cáncer: "Tengo miedo"

Esta mañana el vocalista de Blink-182, Mark Hoppus estremeció a sus miles de sus fans tras confirmar se su enfermedad "Tengo cáncer, esto apesta y estoy asustado".

Mediante una imagen en sus redes sociales, Mark Hoppus explica lo que ha vivido por padecer cáncer sobre un fondo negro, el cantante estadounidense de 49 años detalló que durante los últimos tres meses se ha sometido a quimioterapias que paren el mal.

"Estoy agradecido con los increíbles médicos que está en estos conmigo, junto a mis amigos y familia", escribió.

"Tengo unos meses más de tratamiento, pero estoy tratando de mantenerme positivo y esperanzado. No puedo esperar a estar libre del cáncer y verlos a todos en shows del futuro próximo. Los amo a todos", se lee.

Junto con el mensaje, Hoppus publicó una fotografía de él en una sala de hospital y rostro serio, con la leyenda: "Sí, hola. Un tratamiento contra el cáncer, por favor".

Blink-182 es considerada banda pionera del pop punk, la cofundó Mark Hoppus en 1992 en California, explotando internacionalmente a fines de esa década.

Dude Ranch y Enema of The State han sido dos de sus álbumes más exitosos. Se estima que globalmente la banda ha vendido 40 millones de discos en el orbe. Nine, publicado en 2019, es su más reciente disco.

En este siglo varios integrantes del medio musical han padecido cáncer y fallecido a causa de él: el español Pau Donés, las estadounidenses Aretha Frankliny, Donna Summer, el italiano Luciano Pavarotti, los británicos George Harrison y David Bowie y el argentino Luis Alberto Spinetta.

(Azucena Uribe)