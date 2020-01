Mark Tacher y Cynthia Alesco se divorcian tras infidelidad con la mejor amiga de la actriz

La historia de amor entre Mark Tacher y Cynthia Alesco, tal parece que llegó a su final, esto declaró una revista de espectáculos nacional y al parecer esta ruptura se debió a las infidelidades del actor con una de las amigas de ella.

De acuerdo a La Verdad, hace unas semanas la revista informó que la relación entre Tacher y Cynthia Alesco llegó a su fin a pocos meses de que se llevara a cabo su boda religiosa.

Según una fuente cercana, una "amiga" de Cynthia Alesco aseguró que cosas ya no están bien entre la pareja.

"No es que las cosas no estén bien entre ellos, de plano su matrimonio ya llegó a su fin. Cynthia ya no pudo más y hace unas semanas ella se salió de la casa en la que vivían en Colombia y vino para México".

La fuente de TV Notas narró que Cynthia estaba muy enamorada de Mark, tanto, que le dejaba pasar muchas cosas, pues él es muy ojo alegre, pero después de casarse por lo civil en marzo de 2019, él cambió bastante, se volvió agresivo con Cynthia, lo cual por supuesto ella no podía tolerar.

También la "amiga" Cynthia Alesco aseguró que en octubre pasado a Mark Tacher le había encontrado mensajes comprometedores con la actriz Paola Paulín.

"Su relación acabó por el mal carácter de él y por sus infidelidades. Lo que publicaron es cierto. Mientras estuvieron viviendo en Colombia para hacer una serie, él le fue infiel a Cynthia varias veces. Mark tuvo sus amoríos con Paola Paulín, pero no sólo le puso el cuerno con ella, sino con muchas más".

Pero eso no ha sido todo, pues también se dijo que Cynthia ni se imagina que Mark le puso el cuerno con Majida Issa, que es la protagonista de la serie en la que participaron los tres, pues lo peor es que esta actriz era la confidente de Cynthia.

Por el momento Cynthia ya tramita el divorcio, mientras que Tacher y Majida continúan con su romance.

"En redes siguen coqueteándose y disfrazándolo de amistad, pero Majida tendrá que tomar la decisión de dejar a su novio por Mark. Pero pues debería pensarlo bien, porque a él le sobran mujeres y le gusta dejarse querer".

¿QUIÉN ES MAJIDA ISSA?

Majida Issa es una actriz colombiana que el año pasado vino a México a protagonizar la serie de Alejandra Guzmán (La Guzmán, por lo que las dos formaban parte del elenco de la serie Operación Pacífico, y aunque Cynthia tenía un papel pequeño en ésta, en las pocas semanas que estuvo grabando se hizo amiga de Majida.

(Azucena Uribe)