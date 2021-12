Martha Debayle reveló que fue muy insegura antes de ser famosa

Yo no me la pasé tan bien. Yo no me regresaba a los 18 años ni muerta. Me sentía gordita y me acuerdo que me decían 'Martha, hace ejercicio para que se le levanten las nalgas y bueno si te lo dicen a los 38 lo aceptas con mucho orgullo, pero cuando eres chiquita te da pena porque estaba yo bastante nalgoncita, ya gran parte de eso ya se fue.