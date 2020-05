Martha Higareda al desnudo, estrenó podcast con esta revelación

Tenía 26 años. Me tardé, te dije que me tardé y dije que iba a decir la verdad, entonces sí (...) La verdad es que a mí me había pasado mucho que con mis amigas cuando estaban más chavitas, mi mamá me decía 'pon atención y te vas a dar cuenta que van a estar con su novio y al poquito tiempo las van a cortar porque el chavito ya obtuvo lo que quiso, entonces va a ir a buscar a otra, comentó Higareda.