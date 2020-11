Martha Higareda confesó que rechazó hacer un desnudo en una película

La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón, una película que se llamó ´Y tu mamá también´. Hice el casting ?y luego una cosa que se llama call-back, que es cuando te llaman ya definitivo. Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos. Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: tengo que decirte esto pero yo nunca ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño.