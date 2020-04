Martha Higareda recibe fuertes críticas por sus Tik Tok y su delgadez

Hace unas semanas la actriz Erika Buenfil llegó a Tik Tok y se convirtió en la reina a diferencia de Martha Higareda quien ha sido cruel mente destrozada en la popular plataforma.

De acuerdo a Infobae, Martha Higareda desde febrero la actriz comenzó a compartir videos de TikTok en su cuenta de Instagram pero no fueron bien recibidos por sus redes sociales.

En sus pequeños clips Martha Higareda ha optado por hacer algunos pasos de baile, pero el resultado no le ha traído respuestas positivas por parte de sus seguidores en la red.

En sus dos más recientes posts relacionados con TikTok las críticas han sido numerosas. Uno de los videos la mostraba haciendo una pequeña coreografía con un fragmento de la canción "Don´t Dream is Over" y en los comentarios se leían algunos mensajes como:

"Con esta publicación dejo de seguirte", "Ya siéntese señora", "Siempre que veo la cara de Martha Higareda junto al logo de TikTok sé que algo horrible se aproxima", "No eres buena bailando, se nota a leguas".

En otro post, Martha imitó un diálogo de Sofía Vergara, pero tampoco obtuvo buenos resultados.

"Los TikToks de Martha Higareda son lo peor del mundo","Ya quítenle el celular", "Me cae muy bien, pero unfollow now", "Hermosa, ya no te juntes tanto con Chaparro, que se te está pegando", decía entre los comentarios.

Ese último mensaje hizo referencia a la mancuerna de Higareda con Omar Chaparro, con quien colaboró en "No manches, Frida" uno y dos.

Cabe señalar que ambas películas reinaron en la taquilla de México, aunque algunos sectores han cuestionado el tipo de comedia que presentan.

Sin embargo, los comentarios sobre los TikToks no fueron los únicos en su post, en varios mensajes se hizo énfasis en lo delgada que está la actriz.

"Realmente estoy luchando contra el impulso de comprarte una cena de langosta", "como que la veo muy delgada", "ya come unas big mac, ya estás muy delgadita", "come algo", decían algunos de los comentarios.

Pese a los malos comentarios que ha recibido Martha Higareda ella sigue compartiendo sus videos para demostrar que no importa la edad sino divertirte.

(Azucena Uribe)