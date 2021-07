Martha Higareda rompe el silencio, habla de su relación con el ex de Yanet

La actriz aclaró cuál es su situación sentimental con el ex jugador de futbol americano y escritor, Lewis Howes (FOTO TOMADA DE YAHOO)

Hace unos días te hablamos del rumor protagonizado por Martha Higareda, en donde una revista de espectáculos nacional aseguro que la actriz estaba saliendo con el ex novio de Yanet García, que casualmente está de visita en México, pues dentro de unos días su hermano se casará, y así respondió a que si fue la causa del rompimiento de "La Chica del Clima".

Cabe señalar que algunos usuarios aseguraron que Martha Higareda era la tercera en discordia pues esto creció gracias a unas fotos que compartió junto a Lewis Howes, en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que fue a inicios de este julio cuando se rumoró sobre la cercanía entre la actriz mexicana y el ex jugador de futbol americano y escritor, Lewis Howes, y es que fueron vistos por varios lugares divirtiéndose en compañía de varias personas.

Esta situación provocó que se les relacionara sentimentalmente y se especulara que tenían un romance, pues semanas antes Lewis Howes y Yanet García ya habían formalizado su ruptura.

Pero ante la situación, es la misma Martha Higareda quien busca frenar las especulaciones a su alrededor y rompió el silencio sobre su situación sentimental, aunque aceptó que existe una posibilidad de comenzar una nueva relación.

"No, para nada (No provocó la ruptura). Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin. Él habla muy bonito de ella, qué raro ni al caso", comentó en entrevista con "Ventaneando".

Martha Higareda aceptó que sí está saliendo con Lewis Howes, pero no se quiere adelantar a oficializar un romance, pues dice que actualmente están en la etapa más bonita del enamoramiento; el conocerse.

"Lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar... estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos", aseguró.

Destacó que desea ir con calma en esta nueva relación, ya que no ha tenido mucha suerte en el amor, aunque sí se concreta no dudará en confirmarlo.

"Estoy feliz", aceptó finalmente y reiteró: "Estoy en una fase muy linda y no puedo compartir mucho".

"Entre él y ella terminaron una relación y entonces ya después, él y yo nos comenzamos a conocer. Yo no haría una cosa así, para nada", concluyó.

EL FIN DEL AMOR

Fue hace unas semanas que se confirmó el fin del tórrido romance entre Yanet García y el también escritor, y ahora la revista TV Novelas reveló que el distanciamiento se dio porque la relación comenzó a enfriarse derivado de un desacuerdo con "La Chica del Clima".

Y es que aseguraron que cuando la también modelo abrió su cuenta en la plataforma OnlyFans, donde personalidades de la fama y cualquier usuario puede subir contenido explícito, esto no habría sido del agrado del ex futbolista.

"No podía con los celos, le decía que, con la fortuna de él, ella no tenía necesidad económica de estar en esa plataforma porque, además, los comentarios obscenos de la gente comenzaron a crecer y le exigían que saliera desnuda o cancelaban su suscripción", aseguró una fuente anónima a la revista, aunque más tarde la misma "chica del clima" desmintió esa versión.

Pese a que Lewis no ha confirmado una relación amorosa con Higareda sí pareció enviar un mensaje a su ex, pues compartió recientemente una frase acerca de las relaciones interpersonales: "Una relación sin confianza es como un automóvil sin gas, puedes quedarte ahí si quieres, pero no irás hacia ningún lado".

En cuanto a Higareda, la actriz estuvo casada con Cory Brusseau, después se le relacionó sentimentalmente con su colega Diego Boneta, y el año pasado fue novia del diseñador David Korins. Según este reciente rumor, la relación con él también ya habría llegado a su fin.