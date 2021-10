Martín Urieta asegura que Vicente Fernández se despidió de él

Lo que, a mí, una cosa que vi y que se me enchinó el cuero, porque dije ´no vaya a ser que ya me vaya a morir´, o no sé, pensé algo muy raro, porque él tiene una terracita y cuando nosotros nos metimos ya al coche, me dijo: ´adiós mi compositor predilecto´. Y sentí, se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida, no sé si para mí o para él.