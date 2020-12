Marvel declara bisexual a Star-Lord de "Guardianes de la Galaxia"

Marvel da un paso más a la inclusión y declara bisexual a Star-Lord, el personaje de Chris Pratt en "Guardianes de la Galaxia". La compañía de superhéroes sacó del closet a este personaje, y no solo eso, también tendrá una relación poliamorosa con individuos de ambos sexos, ¿qué pensará Gamora sobre esto?

En el #9 de Guardianes de la Galaxia de Marvel Comics, titulado "Te convertiré en un Star-Lord", Peter Quill (nombre real de Star-Lord) está pasando casi 150 años en un remoto planeta llamado Morinus. Allí, se hace amigo de dos seres humanoides, la hembra Aradia y el macho Mors.

Pasados aproximadamente 12 años desde la llegada de Quill, los tres comienzan una relación poliamorosa y bisexual, cuando el héroe titular acepta que no podrá salir pronto del planeta. "Ha pasado más de una década", le dice Star-Lord a la pareja. "Es hora de aceptar la verdad. Morinus es mi hogar, ustedes son mi hogar".

Con esto, Marvel ha confirmado oficialmente la orientación sexual del personaje, que a partir de ahora será bisexual en el canon. Sin embargo, esto no tendría por qué verse necesariamente reflejado en el cine, ya que como otros muchos aspectos de los héroes marvelitas, podría quedarse sólo en las viñetas.

'Den of Geek' compartió en su site, además, la imagen del momento en el que Star Lord tiene su momento poliamoroso. Sería el segundo personaje bisexual de Marvel confirmado hasta ahora, tras Valquiria, interpretada por Tessa Thompson en 'Thor: Ragnarok'.

Queda la duda tras esta revelación de Marvel si, en el UCM, Peter Quill será mostrado como bisexual. De 'Guardianes de la Galaxia' se confirmó que tendrá un especial navideño, 'The Guardians of the Galaxy Hoyliday Special', dirigido por James Gunn y que será transmitido por Disney+ en 2022.

MAYOR DIVERSIDAD EN MARVEL

Lo de Peter Quill no se veía venir, pero es cierto que Marvel y Disney han abierto las puertas a la diversidad en su universo cinematográfico.

'Eternals', próxima película de la productora que se estrena el 10 de febrero de 2021, tendrá a la primera pareja del mismo sexo en la franquicia, conformada por el personaje de Pastos (Brian Tyree Henry) y otro papel sin nombre revelado que será interpretado por Haaz Sleiman, y que además son padres de un niño.

Otro personaje popular de Marvel que sería miembro de la comunidad LGBTQ es Loki, el hermano malvado de Thor. Su orientación sería confirmada en su serie, que se estrenará en 2021, en la que tendría intereses amorosos por un hombre y por una mujer.

Con información de Publimetro.

(Aline Núñez)