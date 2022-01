Más contagios en el programa "Hoy", Arath de la Torre da positivo a covid-19

Ómicron amenaza al programa "Hoy", Arath de la Torre da positivo a covid-19: "Me tocó la de Caín" (FOTO TOMADA DE IG: @programahoy)

La cuarta ola de contagios de la covid-19 amenaza al programa "Hoy", ya son tres los conductores que tuvieron que ausentarse de los foros de Televisa por resultar positivos en sus pruebas covid.

Esta semana Paul Stanley y Raúl "El Negro" Araiza se vieron obligados a abandonar el programa "Hoy" por contagios de covid-19, esta mañana las conductoras Galilea Montijo, Andrea Legarreta, y Andrea Escalona revelaron al público del matutino de Televisa que Arath de la Torre se suma a la lista de los nuevos contagiados por la variante ómicron.

La verdad es que estoy medio tristón, me la estaba pasando muy bien, había regresado con mucha fuerza y muchas ganas y pues ahora me tocó la de Caín, mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y bueno pues salió positiva en la noche.

Arath de la Torre comentó que se encuentra vacunado y que cree que esto ha hecho que sienta síntomas leves.

De hecho tengo mis dos vacunas, irónicamente ayer me llegó mi certificado de vacunación y a esperar, como toda la gente que está como yo, afortunadamente son cuestiones leves. No se confíen, usen cubrebocas, porque ahorita todo mundo tiene un amigo con covid.

En la transmisión también se unió Raúl Araiza, quien ha tenido que estar ausente del programa tras su contagio. El actor mencionó que este 15 de enero le realizarán una prueba para saber si ya es negativo a covid-19.

Mañana vienen y me ajustician. Ya me quiero salir a correr, nunca sentí nada, eso es por estar vacunado.

Finalmente, Paul Stanley, quien recientemente se acaba de comprometer, no ha ido al programa debido a que su novia se contagió de covid-19 y aunque él dio negativo a la prueba, prefirió hacer cuarentena.

