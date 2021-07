Mati Álvarez reveló que "era una pesadilla" tener su ciclo menstrual en Exatlón

La ex participante de "Exatlón", Mati Álvarez estremeció las redes después de revelar lo que tuvo que afrontar cada mes cuando tenía su período menstrual durante la competencia.

Entre la incomodidad menstruar y tener que enfrentarse a duras competencias en "Exatlón México", para Mati Álvarez esto fue lo más difícil.

Fue a través de sus redes sociales en donde Mati Álvarez compartió cómo fue su experiencia en la competencia de "Exatlón México" cuando tenía su período menstrual; y es que tenían que someterse a fuertes exigencias físicas.

Mati Álvarez detalló que lo más complicado fue la higiene que se tenía dentro de la competencia, pues las mujeres vivían "una pesadilla" cuando tenían su ciclo menstrual.

"Ser mujer y estar en tu período era una pesadilla estando en competencia, sobre todo en el circuito de lodo, ya que no podíamos bañarnos y la higiene no era la mejor", indicó Mati Álvarez.

Asimismo, Mati Álvarez recordó lo que vivió en una ocasión en la que perdió la llamada Fortaleza, uno de los mejores refugios del reality, en donde se quedó sin la posibilidad de bañarse. Tras la mala racha, la atleta recordó que preocupada acudió al médico, pues tenía miedo de contraer una infección.

"Yo estaba frustrada porque ya llevábamos dos semanas seguidas perdiendo. Ese día, acudí con el doctor y le dije que estaba preocupada ya que no me podía bañar y tenía miedo de que me diera una infección", contó.

Finalmente, la tres veces ganadora de "Exatlón" remarcó la importancia de ir con especialistas médicos si hay alguna anomalía.

"Es muy importante atenderse y cuidarse. Buscar ayuda cuando algo te duela o te incomode, un ginecólogo siempre te puede guiar e informar sobre cualquier situación. Todas merecemos de una menstruación digna no tiene por qué ser algo raro sino natural y un proceso hermoso de la mujer", agregó.

