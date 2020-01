Mauricio Clark comparte misterioso mensaje de despedida: "Hoy fue el último día de Mauricio Clark, gracias por todo"

El polémico conductor Mauricio Clark sorprendió en redes sociales con un misterioso mensaje y usuarios comenzaron a especular que dejaría la homosexualidad y las drogas.

De acuerdo a Tribuna, el día de ayer Mauricio Clark Hoy escribió un mensaje un poco misterioso que alertó a sus seguidores de redes sociales, específicamente en Twitter.

"Hoy, martes 21 de enero, fue el último día de Mauricio Clark. Gracias por todo lo que me diste, pero sobre todo, gracias por todo lo que me quitaste. Gracias porque a través de tus tropiezos y lágrimas, es como pude conocer el cielo. Hasta siempre, querido Mauricio Clark", comentó el ex conductor de televisión.

Hoy, martes 21 de enero, fue el último día de Mauricio Clark. Gracias por todo lo que me diste, pero sobre todo, gracias por todo lo que me quitaste.



Gracias porque a través de tus tropiezos y lágrimas, es como pude conocer el cielo.



Hasta siempre, querido Mauricio Clark. — Franco Clark ???????? (@clarketo) January 21, 2020

Rápidamente los internautas comenzaron a sospechar que se trataba de un mensaje de despedida del conductor que ha estado metido en la polémica desde que anunció que dejó la homosexualidad y las drogas.

Sin embargo, el conductor anunció que se trata de un cambio de nombre.

A partir de hoy, de manera personal y pública, mi nuevo nombre será Franco Clark. Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él. A pesar de ser mi dolor más grande, querido papá. Te amo", escribió.

(Azucena Uribe)