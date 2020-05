Mauricio Ochmann busca pareja, promete "un día lleno de adrenalina"

Después del escandaloso rompimiento de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, el actor ya está buscando pareja y está planeando una descabellada aventura para que la cita sea inolvidable, promete "un día lleno de adrenalina".

De acuerdo con Publimetro, como parte de su contribución y apoyo a la lucha contra el covid-19, Mauricio Ochmann está rifando una cita para que una de sus fans pase una experiencia inolvidable con él.

Me acabo de sumar a la iniciativa de la fundación Somos Uno para seguir ayudando para donar despensas. Como funciona, es que se van a rifar diferentes actividades con diferentes personalidades y la actividad conmigo va a ser el paracaidismo así que me van a acompañar a aventarme del paracaídas.

De la mano de la Fundación Somos Uno, se está sorteando una cita con Mauricio Ochmann en Tequesquitengo donde podrás compartir un desayuno con el actor y aventurarte a un salto en paracaídas con él.

Si quieres participar, pero saltar de un avión definitivamente no te va, está la opción de compartir un tranquilo desayuno "Si quieren, si no, pues me acompañan a vivir la experiencia y a echarnos un desayunito y platicar y convivir y así poder donar y ayudar a la gente más vulnerable".

Para participar, debes entrar al sitio web de la Fundación Somos Uno, por cada 50 pesos donados obtendrás un boleto para participar en el sorteo de Mau. Los ganadores serán anunciados al llegar a la meta económica de 50 mil pesos, o bien, a la fecha límite (que es el 1 de julio de 2020.

El ganador de la rifa será publicado en las redes sociales de la fundación y notificado por correo electrónico.

(Aline Núñez)