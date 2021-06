¿Mauricio Ochmann estaba interesado en Paulina antes de divorciarse de Aislinn? El pasado domingo el actor causó gran revuelo en Instagram al publicar una serie de historias en las que aparecía acompañado de una atractiva mujer, y es que sin mencionar nada, confirmó su romance.

A un año de dar por terminado su matrimonio con Aislinn Derbez, Ochmann se dejó ver muy cariñoso a bordo de un velero en las playas de Cabo San Lucas acompañado de Paulina Burrola, una joven reina de belleza originaria de Hermosillo, Sonora.

Fue el mismo Ochmann quien fue interceptado por los medios antes de su viaje, cuando confirmó que efectivamente estaba "todo bien" y disfrutando de su flamante romance con la ex participante de diversos certámenes de belleza.

El actor también destacó que la pequeña Kailani, fruto de su relación con la hija de Eugenio Derbez, ya convive con Paulina, por lo que se infiere que la relación va en serio.

Ante la noticia del nuevo amor del actor de 43 años, sus seguidores le han dejado todo tipo de comentarios, desde felicitaciones y buenos deseos, hasta comparaciones entre la nueva novia y Aislinn, y también algunas críticas que destacan la gran diferencia de edad: él le lleva 13 años.

Sin embargo, hubo ciertos comentarios que han llamado mucho la atención, pues algunas personas del público aseguran que Mauricio Ochmann ya coqueteaba con la reina de belleza desde mucho antes de su separación con Aislinn Derbez y ambos hicieran público su divorcio.

Aunque la ex pareja ha declarado en distintas ocasiones que su ruptura "se dio en los mejores términos" y que "siempre serán familia", principalmente por la pequeña Kailani, según sus seguidores, Paulina habría sido el motivo de encontronazos entre Mauricio y Aislinn.

Incluso afirman que la propia Aislinn y José Eduardo Derbez ya sabía de la existencia de Paulina y "la tenía en la mira", por lo que la actriz la comenzó a seguir en Instagram, acción que la sonorense le devolvió en reciprocidad. Es decir, ambas se siguen mutuamente desde hace casi dos años.

Los fans de la ex pareja que se dieron a la tarea de investigar en redes sociales, aseguran que entre septiembre y octubre de 2019, Ochmann comenzó a hacerse presente en el feed de Instagram de Burrola, dejando comentarios y dando "Like" a algunas fotos.

"Este fue tu camino más rápido para dejar a Aislinn, ya que sigas a esta chica desde el 2019, qué pena que dejaste a tu familia por un calentón", "¿Ya checaron desde cuándo le comenta y le pone Me gusta a sus fotos? Antes de anunciar su separación...así que no sé, me huele raro, para ser exacta desde octubre de 2019", fueron algunos de los comentarios que insinuaban un posible infidelidad.

También están los que se lanzaronn en contra de la Paulina: "Desde septiembre de 2019 empecé a ver y Aislinn también la sigue, así que tonta no era, bien dicen que nadie conoce el fondo de la olla, por ello actuaba así con él y demás. Dijo la frase que lo amaba, bla bla bla, mejor dejarlo ir o algo así". De esta manera algunos de los comentarios señalaban que que ya había interés por parte de Ochmann aún cuando seguía casado con Aislinn.

Y es que en su momento la actriz de "La casa de las flores" mencionó que su separación con Mauricio se dio desde mucho antes de hacer el anuncio oficial ante el público, lo que finalmente ocurrió en marzo de 2020.

Dijo entonces que en ese lapso intentaron recuperar su relación, cosa que no sucedió, e incluso en la primera temporada del reality show de la familia "De viaje con los Derbez", se le ve a la entonces pareja sostener algunas discusiones, por lo que los fans han inferido que desde entonces su relación "ya estaba fracturada".

