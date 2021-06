Mauricio Ochmann le habría "bajado" la novia a este actor; descubrió mensajes

El noviazgo entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola comenzó en medio de rumores, pues algunos usuarios de redes comenzaron el rumor de una supuesta infidelidad, aunque no del ex de Aislinn Derbez hacia ella, sino de la guapa ex reina de belleza hacia Diego de Erice.

Recientemente la revista TV Notas aseguró que Paulina Burrola le fue infiel a Diego de Erice, pero que Mauricio Ochmann sabiendo lo que pasaba.

Aparentemente todo iba "súper bien" entre la modelo y el ex integrante de Me Caigo de Risa, algo que supo Mauricio desde un principio, pues además de ser evidente en redes sociales, ella también le comentó de su relación, lo que al parecer ignoró y se lanzó a conquistarla.

"A que Paulina tenía novio cuando Mauricio empezó a cortejarla, ella andaba con el actor Diego de Erice, cosa que él sabía perfectamente, pero ¡le valió! Ellos se conocieron en un evento hace más de un año, cuando Mauricio todavía estaba casado con Aislinn, pero en plena crisis matrimonial. Se cayeron muy bien y se empezaron a seguir en redes", reveló la fuente.

La fuente anónima detalló que, al parecer, pese a que se daban likes comentaban fotos, no fue hasta enero de este año que hablaron directamente y se conocieron, creándose así una conexión instantánea, incluso aseguró que se besaron y siguieron hablando pese a que ella no terminaba su relación con Diego.

"Mauricio y Paulina siguieron platicando y un día él le dijo que iba a venir a la CDMX para hacer unas cosas y que sería lindo verse y ella, más que fascinada, aceptó. Se gustaron mucho y al parecer el flechazo fue inmediato porque hubo muchos besos y pasión... ¡a los dos les valió que Paulina aún anduviera con Diego!", aseguró la fuente.

Finalmente, la fuente señaló que todo siguió igual hasta que Erice los "cachó" y vio varios mensajes, por lo que decidió terminar la relación, aunque ella le juraba que no pasaba nada entre ella y Ochmann.

"Pues no creo, porque en cuanto se dio cuenta de todo, prefirió terminar por lo sano, le dijo que hasta ahí llegaba su relación, que si tenía ganas de conocer a alguien más, adelante. Le insistió en que las cosas no eran como él pensaba, pero que entendía si ya no quería seguir con ella. Terminaron en febrero y de inmediato borraron de las redes todas sus fotos juntos. Creo que duraron más de año y medio", concluyó.

