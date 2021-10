McCartney critica a Rolling Stones, asegura que son una banda de covers de blues

No es ningún secreto que durante años las legendarias bandas The Beatles y The Rolling Stones han protagonizado una fuerte rivalidad (FOTO ESPECIAL)

Paul McCartney vuelve a generar polémica, una vez más, el cantante arremetió en contra de The Rolling Stones.

No es ningún secreto que durante años The Beatles y The Rolling Stones han protagonizado una fuerte rivalidad, las legendarias agrupaciones han hecho historia en la música, pero en más de una ocasión Paul McCartney ha asegurado que él y sus ex compañeros son mejores que los Stones.

Durante una entrevista con The New Yorker, Paul McCartney lanzó una fuerte crítica a la música de The Rolling Stones, el cantante asegura que son una banda de covers de blues.

No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones. Creo que nuestra red fue un poco más ancha que la de ellos.

Hay que recordar que, en otra entrevista con Howard Stern, Paul McCartney dijo que le gustan los Rolling Stones, sin embargo, hay muchas diferencias entre ellos.

Tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues, comentó Paul McCartney.

Tuvimos un poco más de influencias ... Hay muchas diferencias y me encantan los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles eran mejores.

En 2020, en una entrevista con Apple Music de Zane Lowe, Mick Jagger le respondió a Paul McCartney, el líder de The Rolling Stones aseguró que ellos son una banda que todavía hace giras y ofrece conciertos, mientras que The Beatles ya no existe.

La gran diferencia, sin embargo, es, y un poco en serio, que los Rolling Stones son una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas en las que los Beatles ni siquiera hicieron una gira por la arena, o el Madison Square Garden con un sistema de sonido decente.

Una banda es increíblemente afortunada, todavía toca en estadios y luego la otra banda no existe.

