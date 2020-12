"McCartney III": el nuevo álbum del exbeatle, Paul McCartney

Paul McCartney estrenará a nivel mundial "McCartney III", disco que evoca al primer álbum que lanzara como solista en 1970 y a su anterior material "McCartney II", en 1980. El exbeatle cierra una trilogía musical emprendida hace 50 años desde la sencillez y la intimidad, lo que vuelve a retomar en esta entrega a sus 78 años de edad.

McCartney escribió y grabó las canciones durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Durante este año, el exbeatle publicó cinco EP de remasters, reeditó los álbumes McCartney (1970) y Flaming Pie (1997), dejó lista la película de animación "High In The Clouds" (adaptación del libro infantil que escribió con Geoff Dunbar y Philip Ardagh, producida por Netflix) y avanzó en otros dos proyectos a estrenar en 2021: "It´s A Wonderful Life", un musical basado en la película de Frank Capra, y "The Beatles: Get Back", el documental de Peter Jackson con material inédito de "Let It Be" (1970) que promete mostrar una cara más amable de los últimos meses de los Fab Four. Pero la sorpresiva aparición de "McCartney III", la esperada saga de McCartney (1970), su primer disco tras la disolución de The Beatles, y McCartney II (1980), el primero después del desbande de Wings, es la novedad excluyente.

El disco está formado por canciones nuevas que llegan al mismo tiempo que la vacuna, que en el Reino Unido administran desde hace diez días. McCartney se vacunará en cuanto le llegue el turno. Recordamos que, por el momento, la campaña de vacunación en el Reino Unido se ha iniciado con los mayores de 80 años.

(Imelda Téllez)