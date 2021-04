"Me denigra": Paty Manterola estalla contra "Luis Miguel La Serie"

El pasado domingo Netflix estrenó el capítulo 3 de "Luis Miguel la serie", en donde pudimos ver el personaje de Paola Montero quien desató la curiosidad de los fans de "El Sol" pues muchos aseguran que se trata de Patricia Manterola y así reaccionó ella.

Fue la propia actriz de Televisa quien rompió el silencio y estalló contra los productores y creadores de "Luis Miguel la serie", pues Paty Manterola aseguró que mintieron sobre la persona que es y presentaron algo muy alejado de la realidad.

"Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida", señaló.

Paty Manterola indicó que en el capítulo presentaron a "Paola" cantando y utilizando un vestuario muy parecido a los que lució en el grupo Garibaldi, sin embargo, negó la forma en la que fue representada para contar la vida de Luis Miguel.

"Muy por el contrario de como lo plantea la serie... quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado".

En la publicación indicó que no sabe si algún día compartirá su versión de todo lo relacionado con el tema porque no está segura de que valga la pena. Además, puntualizó que por el momento no hará ningún otro comentario al respecto.

Cabe señalar que también existe la posibilidad de que "Paola Montero" sea la modelo Daysi Fuentes, quien provocó la enemistad entre Luis Miguel y Cristian Castro.

(Azucena Uribe)