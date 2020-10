"Me espanté, lloré": José Eduardo Derbez tras dar positivo a covid

El hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez relató a sus seguidores de YouTube que contrajo covid-19, y cuando se enteró, no supo qué hacer.

De acuerdo a Grupo Fórmula, José Eduardo Derbez reveló que tras enterarse que tenía covid se preocupó mucho, pues él fuma mucho y sabe de las implicaciones que esto conlleva en caso de contraer el virus.

"Me puse muy mal, me espanté mucho, empecé a ver noticias, me puse muy mal, lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decirle a mi familia, cómo contarles. Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento".

A través de un video de poco más de 15 minutos, José Eduardo confesó que desde el inicio de la pandemia, él se cuidó muchísimo; "estuve encerrado en mi casa 24/7, sin salir, sin ver a nadie, encerrado".

Luego, el hijo de Victoria Ruffo volvió a los sets de grabación para terminar con la temporada de "Renta Congelada", que se transmite por Televisa.

"Después de eso, me llaman de Televisa otra vez para grabar Renta Congelada y nos hicieron la prueba a todos para ver si estábamos bien y regresamos a grabar con todas las medidas del lugar con cubrebocas, con todas las medidas de seguridad, la libramos, nadie se contagió. Logramos terminar toda la temporada".

El actor volvió al encierro hasta que recibió una propuesta de trabajo fuera del país, por lo que tuvo que trasladarse a otro país.

"Me sale trabajo fuera de México, a donde yo voy me tienen en cuarentena, en una casa, me hacen la prueba, salió negativa, después de 4 días me hacen otra prueba estando encerrado en esta casa y así... Luego me pasaron a otra casa con gente que iba a estar grabando. A la hora de comenzar a grabar, me hacían pruebas cada cuatro días. Estuve bastante tiempo fuera de México, pero me seguía cuidando muchísimo y de regreso en el aeropuerto, tomé muchas precauciones".

Posible contagio en el aeropuerto

En el video José Eduardo aseguró que para viajar en el avión, optó por usar un traje especial, además de que en todo momento se mantuvo con la mascarilla, salvo para comer, que fue cuando se la quitó.

"Me quité el cubrebocas para comer, fue el único momento en el que me lo quité y en cuanto yo regreso a la ciudad un jueves; el domingo en la noche me comienzo a sentir mal. Con dolor de cabeza, fuerte pero no le hice caso, me dormí. El lunes amanecí con la temperatura muy alta, mareado, dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, me dolían mucho los pies, manos, brazos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, el dolor de garganta, decidí esperarme, me tomé unas pastillas para la cabeza".

Fue hasta el martes en que el hijo de Eugenio Derbez contactó a un laboratorio para que le hicieran la prueba.

"El martes, seguí igual o peor, así que decido marcar a un laboratorio para que me hagan la prueba y el miércoles que me la vienen a hacer me sentí bien, los síntomas bajaron muchísimo. Me hicieron la prueba y salió positiva".

