"Me espante, vi balazos": Salvador Zerboni del romance con La Guzmán

"Me espante, vi balazos": Salvador Zerbo...

El actor Salvador Zerboni recientemente reveló cómo fue su romance con Alejandra Guzmán hace más de 15 años, cuando el aún no terminaba la preparatoria: "con ella vi muchas cosas que me espanté, hasta balazos".

Salvador Zerboni detalló que su romance con Alejandra Guzmán fue cuando él era muy joven y Frida Sofía, la hija de la rockera tenía apenas 3 años.

De acuerdo a Grupo Fórmula, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "El Minuto que Cambió mi Destino", Salvador Zerboni detalló que inició su noviazgo con Alejandra Guzmán cuando ella rompió con Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN VIDEO DE JESUS OCHOA LIMPIANDO PARABRISAS POR CRISIS DEL COVID

El actor contó que el romance con "La Guzmán" fue muy breve, pues estuvieron juntos sólo seis meses, pero, ¿cuál fue la razón por la que pusieron punto final a su historia de amor?

"Anduvimos como seis meses, fue un amor de verano, yo iba en la prepa y nos conocimos en Acapulco... Me llevaba como diez años, me fui a vivir con ella un tiempo cuando mis papás me cacharon con ella".

Salvador ni siquiera había terminado la preparatoria cuando decidió irse a vivir con Alejandra Guzmán, pero el actor comenzó a ver cosas que no le parecieron:

"Vi muchas cosas con ella, los ambientes pesados, drogas, en mi vida las había visto y ahí la probé por primera vez... con ella vi muchas cosas que me espanté, hasta balazos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADAME GENERA POLÉMICA, HABLA DE LA INTIMIDAD DEL HIJO DE PATI CHAPOY

Asimismo detalló que su ruptura con Alejandra Guzmán fue por la violencia del papá de la Guzmán, que Salvador Zerboni decidió finalizar su noviazgo. Y es que se asustó muchísimo al ver a Enrique Guzmán agarrándose a balazos con Polo Polo:

"Yo salí por abajo de la mesa, corrí a mi casa y ya nunca más le volví a contestar, dije que esto no era para mí, ya no está divertido... no tenía necesidad de vivir todo eso".

Zerboni también le confesó a Gustavo Adolfo que no se enamoró de Alejandra Guzmán la mujer, sino de la celebridad.

"Me enamoré de la rockstar. No de Alejandra, me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo ... Y yo empezaba a tomar en serio. Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes".

(AZUCENA URIBE)