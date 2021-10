"Me meto mota": Susana Zabaleta habla de su tratamiento para la fibromialgia

"Me meto mota": Susana Zabaleta habla de...

Susana Zabaleta tiene el encanto de ser muy honesta con el público y esa característica no la dejó de lado en su reciente entrevista con "El Escorpión Dorado", la actriz estuvo como invitada en el programa de YouTube "Escorpión al Volante" y reveló íntimos detalles de su vida entre los que destaco la extraña enfermedad que padece y su peculiar tratamiento para aliviarse.

Mientras Susana Zabaleta y El Escorpión Dorado recorrían las calles de la Ciudad de México a bordo de una camioneta, la actriz quedó sorprendida al percatarse de la legión de fans del comediante y mencionó a manera de broma que hasta las personas bajo sustancias tóxicas lo reconocen.

PREMIOS UBER EATS 2021, LA PRIMERA EDICIÓN DE PREMIOS A LA COMIDA A DOMICILIO

SUSANA ZABALETA CONFIESA QUE CONSUME MARIGUANA

El famoso influencer enmascarado la cuestionó a la actriz si suele consumir algún tipo de droga, a lo que Susana Zabaleta respondió que mariguana, pero por cuestiones médicas.

Mota nada más, nunca en mi vida he probado otra cosa. Me meto mota porque tengo una mad%$# que se llama fibromialgia, ¿la conoces? Es una condición y entonces cuando fumas ya te puedes mover increíblemente bien, no te duelen los huesos, bueno las articulaciones. Está padrísimo, señaló.

Tras las declaraciones de Susana Zabaleta, El Escorpión Dorado señaló en tono de burla: "Los pretextos de los drogadictos".

¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA?

La fibromialgia es un trastorno que se caracteriza por el dolor y sensibilidad en músculos y huesos generalizados. Entre sus síntomas se encuentra la fatiga, la alteración del sueño, problemas relacionados con la memoria y el estado de ánimo.

CREAN FILTRO DE INSTAGRAM PARA JUGAR "EL JUEGO DEL CALAMAR"; ASÍ PUEDES USARLO

Las personas que padecen dicha enfermedad son más sensibles al dolor. Los especialistas consideran que la fibromialgia puede aparecer después de eventos traumáticos -tales como accidentes-, una cirugía mal tratada, lesiones frecuentes o estrés, de acuerdo con Medline Plus.

Existen varios medicamentos que pueden ayudar a contrarrestar los síntomas y controlar la enfermedad, uno de los tratamientos son las terapias para disminuir el estrés.

(Aline Núñez)