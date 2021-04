"Me rompió la nariz": Kenny habla de las agresiones de Alejandra Guzmán

Me rompió la nariz. Veníamos de un restaurante muy cerca de Tepoztlán; veníamos en el carro el chofer, el novio de Alejandra en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy guapo, mi marido, Alejandra Guzmán y yo. Y se empezó a enojar con el novio, pero el novio venía adelante. De repente le empezó a dar unas patadonas bien cañonas, pero él no hacía nada. Y me da en la nariz, porque la patada era para el novio, no para mí, y toda la carretera vine sangrando. Es violenta, igual que su papá.