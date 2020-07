"Me soltó un puñetazo": Martha Figueroa recuerda pelea con Celia Lora

"Me soltó un puñetazo": Martha Figueroa ...

Martha Figueroa rompió el silencio y habló de la agresión que sufrió por parte de la hija del rockero Alex Lora, Celia Lora: "Me dice: '¿Sabes quién soy yo? Qué bueno que sabes', y me soltó un puñetazo en la cara"

De acuerdo a Am, la conductora de Unicable, Martha Figueroa estuvo como invitada en el programa "Sexos en Guerra", donde hablo algunas de su vida, trayectoria y sus desafortunados momentos como el puñetazo que le dio Celia Lora.

De entre las hazañas que más impresionaron a los fans de Martha Figueroa fue la vivida de Celia Lora, quien le soltó un puñetazo en la cara, cuando ella se encontraba en la entrada de un restaurante en la Ciudad de México.

"Les juro que pasó. Estaba en un restaurante de carnes de ahí del sur, muy conocido... Estaba en la entrada, donde está la señorita que te recibe, esperando a que me dieran una mesa con una amiga y, de repente, veo que viene la niña Lora y se me para enfrente", contó.

Así mismo, Martha detalló que Celia Lora le dijo palabras agresivas y después la golpeó en el rostro, además, la conductora confesó que terminó en la delegación tras la pelea.

"Me dice: '¿Sabes quién soy yo? Qué bueno que sabes', y me soltó un puñetazo en la cara y me dijo: 'Para que en tu pu... vida vuelvas a hablar de mí", mencionó Figueroa.

Asimismo Martha Figuero reveló que termino en delegación porque levanto una denuncia tras la agresión de Celia Lora.

