"¡Me vale ma...!" Gala responde a críticas tras comentario a Bárbara de Regil

Este fin de semana, entre lágrimas, Bárbara de Regil reveló que su perrita Nala murió, la actriz confirmó que su mascota fue envenenada.

Los fieles fans de Bárbara de Regil le mostraron su apoyo incondicional, los seguidores de la actriz le mandaron buena vibra para levantarle el ánimo.

Una de las reacciones que más causó polémica fue la de Gala Montes, la actriz habría mandado una indirecta a Bárbara de Regil.

Gala Montes escribió en su cuenta de Twitter, "Ahora compra otro", Bárbara de Regil no se quedó callada y le respondió a su colega: "No entiendo tu comentario. Un perro no es un mueble que cambias, así como así".

Tras el comentario de Gala Montes, los fans de Bárbara de Regil salieron en su defensa y tacharon a la actriz de insensible, incluso pidieron cancelarla en redes sociales.

Ay cómo desvirtúan todo. Yo lo hice con la intención de hacer conciencia y de que la gente a la que se le mueren los perros a los 6 meses por irresponsables NO DEBERÍAN DE PODER TENER PERROS. https://t.co/zvoswl2KN1 — Galamontes (@GalaMontes2) November 15, 2021

Gala Montes reaccionó a las críticas en su contra, la actriz aseguró que los fans de su colega desvirtuaron la información, pues solo fue un comentario sarcástico para las personas que a los pocos días reemplazan a sus mascotas.

El problema es que obviamente es sarcasmo, yo no quiero que una persona que se le muere un perro a los 6 meses siga comprando perros. La diferencia, es que a mí se me mueren a los 16 años, no a los 6 meses.

En un video, Gala Montes no pudo ocultar su molestia y afirmó que las criticas le valen madres y le tiene sin cuidado si en redes sociales la cancelan.

Me están atacando y les digo algo, ¡Me vale madre, me vale madre. Cancélenme. Cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no le aportan nada a su vida. ¿No se están dando cuenta? Que quieren hacer un pinche circo de todo, expresó muy molesta Gala Montes.

Gala Montes aseguró que Bárbara de Regil solo hizo un circo para conseguir likes, pues la polémica influencer abandonó un mes a su perrita mientras estaba en Los Ángeles.

Además, recalcó que Bárbara de Regil debió tener más cuidado si sabía que iban a fumigar su casa y no debió exponer a la perrita a los químicos.

(Ann Ventura)