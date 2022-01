Meghan Markle gana demanda a tabloide británico y esta es la suma que recibirá

Meghan Markle demandó a la editorial Associated Newspapers, propietaria de The Mail on Sunday, por el uso inadecuado de información privada y por violaciones a los derechos de autor (FOTO TOMADA DE IG @meghanmarkle_official)

La batalla legal de Meghan Markle y un tabloide británico llegó a su fin, la duquesa de Sussex salió victoriosa.

Meghan Markle ganó una demanda contra The Mail on Sunday, de acuerdo con un tribunal, el tabloide británico violó la privacidad de la duquesa de Sussex, al publicar fracciones de una carta que ella envío a su padre, Thomas Markle.

Hay que recordar que Meghan Markle demandó a la editorial Associated Newspapers, propietaria de The Mail on Sunday, por el uso inadecuado de información privada y por violaciones a los derechos de autor.

Lo que más llamó la atención es que tras ganar la demanda Meghan Markle recibirá la suma de 1 libra esterlina, es decir, $27 pesos mexicanos.

El abogado Mark Stephens dijo a The Guardian, que la baja suma podría deberse a una debilidad en el caso de Meghan, pues: "normalmente por ese tipo de invasión de privacidad se esperarían de 75,000 a 125,000 libras esterlinas".

The Guardian reveló la suma, 10 días después de que The Mail on Sunday decidiera abstenerse de futuras apelaciones y publicara un comunicado reconociendo que Meghan Markle ganó la demanda.

La cifra solo cubre los reclamos de Meghan Markle por invasión a la privacidad, The Mail on Sunday pagará otra cifra que no fue especificada por violaciones a los derechos de autor y costos legales, así lo informó The Guardian, citando documentos legales.

Se ha especulado que The Mail on Sunday deberá pagar de forma confidencial en daños por violación de derechos de autor, así como los gastos legales a Meghan Markle hasta a 1 millón de libras esterlinas.

De acuerdo con el comunicado publicado por The Mail on Sunday, el pasado 26 de diciembre, que "se han acordado reparaciones financieras".

(Ann Ventura)