Merle Uribe dice que Erika Buenfil ganó protagónicos a cambio de sexo

La actriz y famosa vedete de la época de los 70 y 80. Merle Uribe, rompe el silencio y revela cuál fue la razón por la que desapareció de la pantalla chica mexicana, reveló que su carrera fue saboteada por un alto ejecutivo de Televisa a quien rechazó por intentar cambiar sexo por la promesa de un protagónico de telenovela.

Merle Uribe señaló al productor Víctor Hugo O´Farril de haberla vetado de la televisión mexicana desde 1986 por no haber cedido a la presión o peticiones de carácter sexual del hombre.

La vedette confirmó su teoría al asegurar que el productor fue removido de su cargo cuando los directivos se enteraron de la manera en que Víctor Hugo solía operar; Uribe destacó que Érika Buenfil y Lourdes Munguía fueron dos jóvenes actrices que no se negaron las peticiones sexuales del productor de Televisa.

"Para mí fue un año negro, en ese año me quitaron dos telenovelas, "El engaño" con Érika Buenfil y "Seducción" con Olivia Collins y Maribel Guardia. Y me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de telenovelas por sexo, reveló Merle Uribe a "Chisme No Like".

La actriz recordó que cuando entró al foro de grabaciones le indicaron que no podía grabar la nueva telenovela. Sin embargo, hizo hincapié en que buscó hablar con Lourdes Munguía, quien presuntamente tenía una relación íntima con el productor, pero además reveló que "muchas más" se enredaron con él.

"Todas las de los ochenta andaban con él", reveló Merle Uribe, quien contó que O´Farril le insinuó que tuvieran relaciones sexuales, pero ella se negó y lo siguiente que recibió fue la amenaza del productor de ser vetada de las telenovelas.

Uribe dijo que sintió impotencia de saber que había actrices muy jóvenes que formaron parte de la lista, además de que esta negativa de ceder a las peticiones la hicieron quedar relegada de la televisión.

A partir del minuto 1:10:00 podrás ver la declaración de Merle Uribe.

Con información de Grupo Fórmula.

(Aline Núñez)