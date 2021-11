Merle Uribe revela que fue amante de Vicente Fernández y Maradona

Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó en claro. No era nada detallista conmigo, era medio 'codo'. Me enamoré de él en su momento... Cuando 'destapamos' nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!, relató Merle Uribe sobre Vicente Fernández.