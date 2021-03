Merle Uribe reveló la identidad del productor de Televisa que la acosó

Merle Uribe por fin reveló la identidad del productor de Televisa que la acosó sexualmente al pedirle tener sexo con él, cuando la actriz se negó, fue bloqueada de las producciones de la televisora de San Ángel.

Cada vez son más la famosas que rompen el silencio para revelar que han sufrido situaciones de acoso y abuso sexual, sobretodo las que lo padecieron en una época donde eran algo que no debía mencionarse, tal y como le sucedió a Merle Uribe, quien finalmente dio el nombre y apellido de su acosador.

La actriz reveló que se trataba de un personaje poderoso que le frenó su carrera en la televisora a finales de los años 80 debido a que ella no accedió a sus propuestas.

"Marcó mi vida, nunca lo superé", contó Merle Uribe en entrevista con "De primera mano", y reveló que su agresor era pareja, en ese entonces, de la actriz Lourdes Munguía.

"Es el momento de decir quién me desgració la vida, me truncó la carrera y fue el señor Víctor Hugo O´Farril, y lo digo con todas sus letras".

Merle asegura que debido a que no quiso tener relaciones sexuales con ese alto ejecutivo de Televisa, ya no pudo trabajar en las telenovelas donde participaron Erika Buenfil (El engaño) y Maribel Guardia (Seducción).

Uribe relató que cuando llegó a trabajar en una telenovela, el director le avisó que había "órdenes de arriba" para que no grabara.

Desesperada, Merle le llamó a Lourdes Munguía, con la esperanza de que intercediera por ella con su entonces novio.

"Me dice: ´déjame ver´. Colgamos, pasan 10 minutos, le hablo y no me contestó; se me hizo muy mala onda", dijo Merle, quien agradeció no haberse vuelto a topar frente a Lourdes.

Uribe relató que su agresor se le insinuó en su oficina, y le dijo que el bloqueo de trabajo tenía "un arreglo. Ya muy insinuante, y le dije que no, que conmigo ese tipo de arreglos no va.

Se dio la vuelta, se fue a su sillón y me dijo que si estaba consciente de que no iba a trabajar en una telenovela mientras él estuviera. Me fregó la vida, me partió porque no pude volver a hacer telenovela, lamentó Merle Uribe.

La fama de Merle Uribe se catapultó por su participación en películas y fotonovelas de los años 70 y 80.

(Imelda Téllez)