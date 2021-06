Metallica hará covers con Mon Laferte, J Balvin y Juanes de "The Black Album"

Esta mañana el grupo Metallica se volvió tendencia después de que anunciara que realizara un disco con colaboraciones que van desde J Balvin, Miley Cyrus y Mon Laferte en The Blacklist, para una remasterización de "The Black Album", que generó muchas reacciones entre sus seguidores.

"El 10 de septiembre, celebra The Black Album", informó la banda en su cuenta de Twitter.

Asimismo, en el comunicado de prensa de Metallica detallaron que en dicha edición para celebrar los 30 años del lanzamiento de este álbum reunirá a 53 artistas de todo el mundo haciendo versiones de las 12 canciones que componen el álbum original.

"The Metallica Blacklist es un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más, cada uno de los cuales aporta una interpretación única de su versión favorita de Black Album", expone la descripción del video.

Otros artistas que participarán en el proyecto son: Dave Gahan de Depeche Mode, los suecos Ghost y The Hu.

Los nombres de artistas latinos y mexicanos que también estarán en esta nueva versión del álbum son: The Warning, el ex-Pxndx José Madero, Ha*Ash y Juanes.

Estos covers son parte de su quinto álbum The Black Album, uno de los más exitosos del grupo por canciones como Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Matters.

"The Metallica Blacklist" estará disponible a partir de septiembre a través de Blackened Recordings.

Todos los ingresos por venta, descarga o stream del álbum se destinarán, a partes iguales, entre las organizaciones caritativas escogidas por los artistas y la Fundación de Metallica, All Within My Hands.

Te compartimos la lista completa de colaboraciones:

ALESSIA CARA & THE WARNING – Enter Sandman

MAC DEMARCO – Enter Sandman

GHOST – Enter Sandman

JUANES – Enter Sandman

RINA SAWAYAMA – Enter Sandman

WEEZER – Enter Sandman

SAM FENDER – Sad But True (Live)

JASON ISBELL – Sad But True

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX – Sad But True

ROYAL BLOOD – Sad But True

ST. VINCENT – Sad But True

WHITE REAPER – Sad But True

YB – Sad But True

BIFFY CLYRO – Holier Than Thou

THE CHATS – Holier Than Thou

OFF! – Holier Than Thou

PUP – Holier Than Thou

COREY TAYLOR – Holier Than Thou

CAGE THE ELEPHANT – The Unforgiven

VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE – The Unforgiven

DIET CIG – The Unforgiven

FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH – The Unforgiven

HA*ASH – The Unforgiven

JOSÉ MADERO – The Unforgiven

MOSES SUMNEY – The Unforgiven

J BALVIN – Wherever I May Roam

CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE – Wherever I May Roam

THE NEPTUNES – Wherever I May Roam

JON PARDI – Wherever I May Roam

SEBASTIAN – Don´t Tread On Else Matters

PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM – Don´t Tread On Me

VOLBEAT – Don´t Tread On Me

THE HU – Through The Never

TOMI OWÓ – Through The Never

PHOEBE BRIDGERS – Nothing Else Matters

MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH – Nothing Else Matters

DAVE GAHAN – Nothing Else Matters

MICKEY GUYTON – Nothing Else Matters

DERMOT KENNEDY – Nothing Else Matters

MON LAFERTE – Nothing Else Matters

IGOR LEVIT – Nothing Else Matters

MY MORNING JACKET – Nothing Else Matters

PG ROXETTE – Nothing Else Matters

DARIUS RUCKER – Nothing Else Matters

CHRIS STAPLETON – Nothing Else Matters

TRESOR – Nothing Else Matters

GOODNIGHT, TEXAS – Of Wolf And Man

IDLES – The God That Failed

IMELDA MAY – the god that failed

CHERRY GLAZERR – My Friend Of Misery

IZÏA – My Friend Of Misery

KAMASI WASHINGTON – My Friend Of Misery

RODRIGO Y GABRIELA – The Struggle Within

(Azucena Uribe)