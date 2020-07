Mia Khalifa expone en Tik Tok a los hombres que abusaron de ella

Mia Khalifa aprovechó el poder de las redes sociales y a través de Tik Tok expuso a los hombres que abusaron de ella, la modelo explicó que sufrió daños físicos y mentales por culpa de tres hombres.

De acuerdo con La Vedad, Mia Khalifa saltó a la fama por su trabajo en videos para adultos, un pasado que se ha empeñado en dejar atrás convirtiéndose en modelo y comentarista deportiva.

ESCORPIÓN DORADO ACUSA DE PLAGIO A ALCALDÍA DE CDMX POR USAR SU IMAGEN

Recientemente Mia Khalifa ha causado revuelo en redes sociales no por sus videos para adultos ni sus fotos en lencería, sino por un video de Tik Tok donde denuncia los abusos que sufrió en su vida y exhibir a los hombres que la maltrataron.

Posa como esos hombres que abusan mentalmente y te manipulan sexualmente, escribió en su video de TikTok.

En el video comparte su mala experiencias con su ex esposo, quien fue su novio de secundaria y la "preparó a los 16 años para cumplir sus fantasías retorcidas", sobre otro de sus ex novios quien es un ex ejecutivo de BangBros que la "mantuvo encerrada en un ciclo tóxico durante años", y el actual ejecutivo de BangBros que "ha desafiado mis números de consentimiento". Además, recalcó que son los mejores amigos de su ex novio.

JUAN OSORIO PENSABA QUE SU HIJO EMILIO ERA GAY: "ERA MUY EDUCADITO"

Todo un debate se desató gracias al video de denuncia de Mia Khalifa, mientras internautas defendían y apoyaban a la famosa por alzar la voz contra los abusos, otros usuarios la atacaron con el viejo juego de culpar y avergonzar a la víctima en Twitter.

SOLO PARA PRINCESAS, CREAN LÍNEA DE ZAPATILLAS INSPIRADA EN CENICIENTA

"Eso es literalmente tan jodido, Mia. Sigue compartiendo tu historia. La gente no entiende las relaciones de poder tóxico que pueden formarse especialmente para las mujeres jóvenes. Nos enseñan a aceptar esto como lo normal", escribió una usuaria en defensa de la modelo.

(Aline Núñez)