Michelle Rubalcava anunció su salida del programa “De Primera Mano”

Gus, mejor ni te veo porque me voy a poner a llorar, no sabes cómo te agradezco que de 1500 personas me diste la oportunidad de estar aquí a nivel nacional. Imagen televisión, ¿qué te puedo decir? Es un crecimiento enorme para mi currículum. Amiga Mónica, gracias por tantos momentos, por ver por mí, a toda la producción, todos, expresó.