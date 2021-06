Michelle Vieth contará la verdad acerca de su video sexual en un documental

Hace 16 años la actriz Michelle Vieth sufrió la filtración de un video íntimo que generó mucha polémica, ahora reveló que contará su verdad mediante un documental.

Michelle Vieth dio a conocer que está preparando un documental donde contará su verdad y sus vivencias tras el hecho.

Recordemos que este fue uno de los más grandes escándalos de la farándula en México, y uno de los primeros casos de este tipo de violación a la intimidad, lo vivió Michelle Vieth, quien hace más de una década y media se enfrentó a la filtración de un material sexual sin su consentimiento.

La actriz Michelle Vieth mencionó que en este se hablará completamente con la verdad, y que pronto el público podrá conocer todo lo que pasó en su vida tras el escándalo.

"Un documental documenta los hechos, y es lo que estamos tratando de hacer, siempre cuidando la mejor calidad, la mejor imagen, contando lo que es la verdad. En su momento lo tendrán y conocerán lo que yo viví", dijo.

Tras la filtración del video, Michelle Vieth había señalado como responsable a su ex pareja y primer novio y esposo, Héctor Soberón. En 2019, se unió a la campaña "Pornovenganza" que da voz a víctimas de la filtración de material íntimo.

Según señaló la actriz de telenovelas, en el documental que ahora produce se contará con crudeza todo lo sucedido en ese entonces, sin dramatizar el hecho ni recurrir a actuaciones para contar su historia.

"Es un documental. No un chisme, no una novela, no algo que se asemeje a la realidad, o ´el primo de un amigo me contó´", agregó.

Asimismo, Michelle Vieth señaló que previó a empezar con su documental, ella ya había hablado con sus hijos acerca de la existencia de su video sexual, esto para evitarles el bullying de otros niños y para no mantenerlos ignorantes al escándalo.

"Mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos (...) Hay que hablar con ellos a su nivel, bajarte tú como adulto a su nivel y platicar las cosas como son".

(Azucena Uribe)