Mick Jagger responde a McCartney, por decir que los Stones son banda de covers

Mick Jagger no se quedó callado y así le respondió a Paul McCartney, el líder de The Rolling Stones desató una controversia con el famoso ex Beatle (FOTO ESPECIAL)

Durante una entrevista con The New Yorker, Paul McCartney lanzó una fuerte crítica a la música de The Rolling Stones, el cantante afirmó que son una banda de covers de blues.

No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones. Creo que nuestra red fue un poco más ancha que la de ellos.

Hay que recordar que, en otra entrevista con Howard Stern, Paul McCartney dijo que le gustan los Rolling Stones, sin embargo, hay muchas diferencias entre ellos y The Beatles.

Tuvimos un poco más de influencias ... Hay muchas diferencias y me encantan los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles eran mejores.

El pasado 14 de octubre, The Rolling Stones se presentaron en Los Ángeles con su gira "No Filter Tour", Mick Jagger no se quedó callado y así le respondió a Paul McCartney.

A pesar de sus polémicas declaraciones y de la rivalidad que tiene con los Stones, Paul McCartney asistió al concierto.

Hay muchas celebridades aquí esta noche. Megan Fox está aquí, es encantadora. Leonardo DiCaprio. Lady Gaga. Kirk Douglas. Paul McCartney está aquí, va a ayudarnos: se nos unirá en un cover de blues más adelante, declaró Mick Jagger .

No es ningún secreto que durante años The Beatles y The Rolling Stones han protagonizado una fuerte rivalidad, las legendarias agrupaciones han hecho historia en la música, pero en más de una ocasión Paul McCartney ha asegurado que él y sus ex compañeros son mejores que los Stones.

No es la primera vez que Mick Jagger le responde a Paul McCartney, en 2020, en una entrevista con Apple Music de Zane Lowe, el líder de The Rolling Stones aseguró que ellos son una banda que todavía hace giras y ofrece conciertos, mientras que The Beatles ya no existe.

La gran diferencia, sin embargo, es, y un poco en serio, que los Rolling Stones son una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas en las que los Beatles ni siquiera hicieron una gira por la arena, o el Madison Square Garden con un sistema de sonido decente.

Una banda es increíblemente afortunada, todavía toca en estadios y luego la otra banda no existe.

