Mick Jagger y Dave Grohl lanzan tema, celebran el inicio del fin de la pandemia

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, convocó al ex baterista de Nirvana, Dave Grohl, para lanzar un tema en celebración del inicio del fin de la pandemia en Inglaterra, donde después de meses de confinamiento, ya se han reabierto reabre bares y restaurantes. La vacunación avanza en el Viejo Continente y los adultos mayores empiezan a ver la luz al final del túnel.

El célebre rockero es uno de ellos, a sus 77 años, Jagger, el artista británico del cuerpo inoxidable y las letras siempre vigentes sabe bien que la música la vía más efectiva para hablar de nuestro tiempo en pandemia. Por eso este martes lanzó "Eazy Sleazy", un tema que invita a alzar las copas por el fin de las restricciones en Inglaterra. Lo hizo en conjunto con Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, que se sumó desde Los Ángeles.

Es una canción que escribí sobre salir del encierro con un optimismo muy necesario, contó Jagger. Y agregó: Se trataba de salir de todas las cosas que menciono en los versos. Es salir de eso con un estado de ánimo más optimista. Gracias a Dave Grohl por acompañarme en la batería, el bajo y la guitarra. Fue muy divertido trabajar con él. Espero que disfruten Eazy Sleazy. Y sin dudas que con esa ironía tan característica de los habitantes de islas y con un humor sutil que pocos manejan, el vocalista de los Rolling Stones logró su objetivo a través de las letras que son de su autoría.

¿CÓMO VIVIÓ GROHL LA EXPERIENCIA?

El músico contó que grabar la canción con Jagger fue "mucho más que un sueño hecho realidad". Desde la costa oeste de Estados Unidos, dónde las cosas empiezan, muy de a poco, a volver a la normalidad y las vacunas se consiguen en las farmacias, el ex Nirvana agregó: "Es difícil poner en palabras lo que significa para mí grabar esta canción con Sir Mick. Justo cuando pensaba que la vida no podía ponerse más loca... ¡es la canción del verano. ¡Sin duda!".

Entonces, las "pesadas llamadas por Zoom", son parte de este nuevo lanzamiento. Pero también los "aplausos falsos de los partidos de fútbol", "mirar gráficos y cancelar giras". Así como las "paredes de prisión", los "bailes estúpidos de Tik Tok" y el tremendo peligro de ver demasiada televisión y terminar la jornada totalmente "lobotomizado". Sin embargo, lo de Jagger no es solo una descripción del encierro, sino además un deseo a futuro: "saldremos de la cárcel hacia un jardín de las delicias terrestres".

Todo mientras los fans de los Rolling esperaban para este 2021 un nuevo disco de la banda, que parece estar en pausa. Keith Richards lo había anticipado con un mensaje algo enigmático en su cuenta, para que la de los Rolling la retuitee haciéndose eco. La ilusión era que la banda preparaba un nuevo álbum que sería el primero de canciones inéditas en 16 años y después de A Bigger Bang. Veremos...

ESTA ES LA LETRA DE "EAZY SLEAZY", QUE TRADUCIDA AL ESPAÑOL PUEDE PERDER MUCHOS DE SUS GIROS PROPIOS DEL IDIOMA, PERO QUE DICE ASÍ:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mick Jagger (@mickjagger)

We took it on the chin (Nos la dimos en la pera)

The numbers were so grim (Los números eran tan siniestros)

Bossed around by pricks (Comunicados como pinchazos)

Stiffen upper lips (Soportados con estoicismo)

Pacing in the yard (Caminando en el jardín)

You´re trying to take the mick (Tratando de agarrar el micrófono)

You must think i´m really thick (Debes pensar que soy un estúpido)

Looking at the graphs with a magnifying glass (Mirar los carteles con lupa)

Cancel all the tours footballs fake applause (Cancelar los partidos de futbol con aplausos falsos)

No more travel brochures (No más folletos de viajes)

Virtual premieres (Preestrenos virtuales)

I´ve got nothing left to wear (No tengo más ropa)

Looking out from these prison walls (Mirando para afuera desde estas paredes prisioneras)

You got to rob Peter if you´re paying Paul (Tenés que robarle a Pedro para pagarle a Pablo)

But it´s easy easy everything´s gonna get really freaky (Pero es fácil, fácil, todo se va a poner rarísimo)

Alright on the night (Todo bien a la noche)

Soon it ll be a memory you´re trying to remember to forget (Pronto habrá un recuerdo que trataras de recordar para luego olvidar)

That´s a pretty mask (Ese es un lindo tapabocas)

But never take a chance tik tok stupid dance (Pero nunca más la chance de un estúpido baile de Tik Tok)

Took a samba class i landed on my ass (Tomar una clase de samba y caer de culo)

Trying to write a tune you better hook me up to zoom (Tratar de escribir una canción y que me agarren para un zoom)

See my poncey books teach myself to cook (Ver esos libros femeninos que me enseñan a cocinar)

Way too much tv it´s lobotomising me (Demasiada televisión que me está lobotomizando)

Think i´ve put on weight (Creo que subí de peso)

I´ll have another drink then ill clean the kitchen sink (Voy a tomar otro trago y después lavaré los platos)

We escaped from the prison walls (Escapamos de las paredes prisioneras)

Open the windows and open the doors (Abrimos las ventanas y abrimos las puertas)

But it´s easy easy (Pero es fácil, fácil)

Everything´s gonna get really freaky (Todo se va a poner rarísimo)

(Imelda Téllez)