Mickey Rourke lanzó amenaza pública contra Robert De Niro

Hola Robert de Niro. Eso es, te estoy hablando a ti, maldito llorón. Un amigo me dijo recientemente que hace unos meses te citaron diciendo a los periódicos ´Mickey Rourke es un mentiroso, está diciendo mentiras todo el tiempo'. Escucha, Sr. Tipo Duro en las Películas, eres la primera persona que me ha llamado mentiroso y lo has hecho en un periódico.