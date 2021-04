Miguel Bosé habla de la mala relación con su papá: "Le daba puñetazos"

Miguel Bosé habla de la mala relación co...

Recientemente el cantante Miguel Bosé dio una entrevista en donde abrió su corazón y habló de su vida privada sin tapujos y uno de sus revelaciones que más impactó fue la relación que llevaba con su papa Luis Miguel Dominguín, con quien llegó hasta los golpes.

En dicha entrevista se sinceró y contó que alguna vez llegó a los insultos e incluso golpes con Luis Miguel Dominguín, su progenitor.

"Mi padre me quería mucho, muchísimo. Lo que pasa es que tuvimos muchos encuentros y desencuentros porque éramos de carácter muy igual", señaló el artista.

En contraste, dijo que había algunas prácticas y costumbres de Luis Miguel que a Miguel Bosé le incomodaban, lo que generaba discusiones en cada momento: "Mi padre no era machista, pero sí mujeriego y con tradiciones distintas a las actuales", añadió.

Miguel Bosé contó que una de las riñas más fuertes y traumáticas que hubo entre los Bosé, donde detalló que fue cuando fueron de cacería, ya que un extraño suceso provocó lágrimas, insultos y hasta golpes.

"Me forzó a cazar una cierva. Le disparé y la maté. Para llevarte los animales a casa, los destripas, sacas todo el estómago y te quedas con la casquería. Y en el momento de rajar, sale un bambi... Le faltaban días para nacer", señaló.

Al respecto, el cantante cuenta que reaccionó muy mal, insultando y lanzándose a los puñetazos sobre su padre, quien se burlaba de él y lo llamaba cobarde por la situación; sin embargo, la pelea no duró por mucho, ya que las cosas se solucionaron antes de dormir.

Esa noche vino a mi cuarto, se acercó e intuí que quería pedirme perdón, pero no era alguien que desde su estatus estuviera acostumbrado a pedir perdón, y sólo le dije 'No voy a volver a cazar nunca más en mi vida'. Él lo entendió y no se volvió a hablar del tema".

