Miguel Bosé revela causa de la muerte de su madre: "No murió de Covid"

Tras meses alejado de las redes sociales el polémico cantante Miguel Bosé rompió el silencio y habló de la muerte de su madre en marzo del 2020 y confirmó que no murió de la Covid-19 como muchos especulaban.

Recordemos que Miguel Bosé realizó polémicas declaraciones en cuanto a la enfermedad que ha arrebatado millones de vidas al rededor del mundo y por las que fue fuertemente criticado en redes sociales por ser uno de los personajes que apoyaban el no uso de cubrebocas y que dudaba de la existencia del coronavirus.

Cabe señalar que no solo se mantuvo alejado de sus redes sociales, sino que también borró información de ellas, ahora el cantante español ha vuelto al ciberespacio a propósito de su cumpleaños número 65.

En una entrevista con el periodista español Jordi Évole, Miguel Bosé habló de la muerte de su madre, ocurrida en marzo de 2020 que marcó el inicio de su retiro de redes sociales, que se concretó en agosto del año pasado.

En el video, Miguel Bosé habló sobre sus problemas de salud, de su retiro del ojo público, de los excesos en los que vivió y de la partida de Lucía Bosé, su madre.

"Mi madre no se murió de Covid y eso tiene que parar ya", se escucha decir a Miguel Bosé después de la pregunta del periodista: ¿Tu madre tenía coronavirus?

La muerte de la madre de Miguel Bosé, Lucía Bosé ocurrió el 23 de marzo de 2020 cuando ella tenía 89 años. De acuerdo con familiares estuvo delicada de salud desde días antes de su fallecimiento; sin embargo, no precisaron sus causas de muerte.

Posteriormente el cantante, Miguel Bosé confirmó la noticia en sus redes sociales, en donde compartió una fotografía de su madre y un mensaje en el que asegura que "ya está en el mejor de los sitios".

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE BOSÉ

En el adelantó de la entrevista, Miguel Bosé también habla de sus problemas de salud y de su pérdida de la voz que enfrenta.

"A mi voz (le pasa) que viene y va... ahora puedo hablar", se escucha decir al intérprete de Amante bandido, quien también confiesa que vivió años de excesos.

"He tenido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia y un buen día desperté y dije: se acabó y lo he dejado todo, hace siete años", narra.

La entrevista a Miguel Bosé se transmitirá el domingo 11 de abril a las 21:45 horas de Madrid.

"Me pongo a charlar con un buen amigo de hace muchos años. Tenía ganas de hacerlo, pero no encontraba con quien. Cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada el próximo noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas. Trabajo, amores, proyectos, familia, hijos, futuro.... y como no, mi visión sobre las mentiras de actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente. Si nos acompañáis pasaréis buenos ratos. Nos vemos el domingo 11 de abril, para empezar", escribió Bosé para acompañar el adelanto.