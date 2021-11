Miky Woodz regresa a la escena musical con su nuevo álbum "Living Life"

No tengo explicación, súper contento; uno siempre tiene esos sueños de grandeza, de visitar países de que tu música recorra el mundo y todo eso, pero no siempre se va a cumplir. Yo siempre he hecho música de corazón, música que me viene a la mente, que me gusta, es mi visión... y que gente de otros países comparta mi visión ya es una bendición. De verdad estoy súper agradecido con la gente de México que apoya mi música.