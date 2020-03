"Mis hijos llegaron mucho antes que ella", responde Leticia Calderón a Yadhira Carrillo

Hace unas semanas el abogado Juan Collado fue encarcelado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y Lety Calderón con quien tuvo 2 hijos cuando estuvieron casados aseguró no acudirán a la prisión en la que se encuentra su papá.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la actriz Yadhira Carrillo, la actual esposa del abogado, le dijo a Calderón, a través de la prensa, que cualquier cosa material que necesiten los niños, no dude en contar con su apoyo.

Tras las declaraciones de Yadhira Carrillo, Leticia Calderón reaccionó y le envió un firme mensaje.

"Nunca me lo ha dicho a mí personalmente, si me lo ha mandado decir pues no me ha llegado el mensaje, pero yo sé que ella respeta a mis hijos, y así debe de ser, y le agradezco que respete a mis hijos, porque pues claro, llegaron mucho antes que ella y es una responsabilidad de Juan no de ella".

Lety Calderón también aseguró que Juan Collado siempre ha sido un padre excepcional.

"Juan cuando pudo se hizo cargo de mis hijos económicamente, yo siempre lo he dicho, ha sido un gran proveedor y ahorita él se encuentra en una posición donde no me quitó el dinero por gusto sino por esta situación".

Una vez más mostró su apoyo a Juan Collado y espera que la situación de su ex marido pronto se solucione

"Primeramente por su libertad, por su estabilidad emocional y bueno evidentemente porque yo pienso mucho en mis hijos y en Luciano que tiene una discapacidad en donde estábamos planeando un fideicomiso, un tipo de cosas para poder protegerlo el día de mañana".

(Azucena Uribe)