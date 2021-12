Miss Universo 2021: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza

Más de 70 mujeres de todo el mundo compiten por la corona de Miss Universo 2021, el próximo domingo 12 de diciembre se llevará a cabo la final del certamen de belleza más importante del año donde la mexicana Andrea Meza pasará la corona a la próxima ganadora.

La edición número 70 de Miss Universo se llevará a cabo en la ciudad de Eilat, Israel, la puerta de entrada al sur del país y un oasis que se extiende a orillas del Mar Rojo, el escenario perfecto para recibir a las glamurosas participantes. Si no quieres perderte Miss Universo 2021 y conocer a la ganadora de este año, aquí te compartimos cuándo, dónde y a qué hora podrás seguir la transmisión en vivo.

Los pronósticos y los especialistas apuntan a que la corona se quedará en América Latina; sin embargo, nada está decretado y el jurado podría darnos una gran sorpresa. Entre las favoritas destacan Luiseth Materán, de Venezuela; Nadia Ferreira, de Paraguay, y por supuesto, Débora Hallal, de México.

El presentador y comediante estadunidense Steve Harvey vuelve a tomar la conducción del evento, pese a sus aparatosos errores en años anteriores.

DÓNDE VER MISS UNIVERSO 2021

La transmisión de Miss Universo 2021 se podrá apreciar por la señal de Telemundo a partir de las 6 de la tarde, donde Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente nos acompañarán durante la ceremonia.

También podrás sintonizar Azteca Uno, TNT y en el canal de YouTube de Miss Universe.

JURADO EN MISS UNIVERSO 2021

La edición número 70 contará con un jurado conformado únicamente por mujeres, quienes destacan en el medio artístico, el modelaje y los certámenes de belleza, entre ellas se encuentran la actriz y conductora Adamari López; la modelo brasileña Adriana Lima y la actriz de Bollywood Urvashi Rautela.

A ella se suman Cheslie Kryst, ex Miss Estados Unidos; Iris Mittenaere, modelo, presentadora de televisión y ex Miss Universo 2016; la actriz Marian Rivera; Rina Mor Goder, abogada y ex Miss Universo 1976; la modelo Lori Harvey y la actriz Rena Sofer.

MÉXICO MANTIENE LA CORONA DE MISS UNIVERSO

En mayo de este 2021, Andrea Meza se coronó como la Miss Universo 2020. La ceremonia se realizó en el Seminole Hard Rock Hotel de Hollywood, Florida, en una fiesta donde se dieron cita las 74 concursantes, incluyendo a la representante mexicana de 26 años y de 1.82 metros de estatura.

Meza había causado furor entre semana al usar el impresionante traje típico que fue diseñado por Avelino Roque Osorio y fue confeccionado con colores llamativos y la cabeza usó un alebrije con lentejuelas y plumas exóticas, que también adornaron sus alas y botas.

(Aline Núñez)