Modelo acusa a Maluma de obligarla a hacer un trío con su mejor amigo

El cantante Maluma nuevamente esta en el ojo del huracán luego de que el reportero de Fórmula Espectacular, Gabriel Cuevas, diera a conocer que hace cuatro años conoció en una fiesta a una modelo que le contó que había sido violada por el colombiano y su mejor amigo.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Gabriel Cuevas ambos presuntamente obligaron a la joven a realizar un trío íntimo cuando ella se encontraba en estado de ebriedad.

Gabriel Cuevas, en su canal de Youtube "Gabo Cuevas sin filtros" narró que hace 4 años conoció en una fiesta a una modelo llamada Gretell Dorado, quien le relató que Maluma de 26 años y su gran amigo, Pipe de 28 años, la obligaron a realizar un trío sexual.

"Que Maluma la obligó a tener relaciones sexuales con su mejor amigo y él al mismo tiempo. Esto sucedió en Cancún después de un concierto que dio él".

La modelo le contó a Gabriel Cuevas que Maluma interactuó con ella desde el concierto, en pleno escenario:

"Ella subió al escenario. Él le cantó una canción, la besó en el escenario, se apagan las luces y después se dan otros besos".

Pero después de ese momento, Gretell Dorado confesó que se desarrolló una "historia de terror".

Relató que el guardia de seguridad la invitó a una fiesta en la suit con Maluma

"Llegué, estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe (...) comenzamos a convivir y a tomar".

Gretell confesó que "ese día tuve relaciones con Maluma" y después, al salir a la sala, el mejor amigo de Maluma, Pipe, también quiso tener sexo con ella.

"Yo no quería, yo estaba ilusionada con él (Maluma) con Pipe, él me obligó a estar con Pipe porque yo no quería. Yo siempre dije que no".

La modelo asegura que el cantante la obligó a tener sexo con su amigo y que lo hizo "porque estaba un poco tomada. En ese momento no sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él".

Gretell asegura que no estaba consciente en ese momento y que no disfrutó la experiencia; "fue horrible", y aseguró que tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera, "pero no te tienen que obligar si tu no quieres".

Dijo que tenía miedo de hablar del tema "por cuestiones de que te van a juzgar, de qué nadie se va a poner en mi lugar, de todo lo que pasé y lo que viví".

La modelo también dijo sentirse intimidada por el equipo de Maluma, quienes le obligaron a no hablar de esta situación "por eso no quise decirlo".

No obstante, Gretell quiso romper el silencio tras la marcha del 9 de marzo donde miles de mujeres salieron a las calles a marchar contra la violencia de género.

Gretell también confesó a Gabriel Cuevas que la mamá de Maluma la buscó para que ya no hablara más del tema:

"Su mamá me habló y me dijo que ya no dijera nada".

La modelo asegura que, pese a lo que la gente pueda pensar, ella fue una víctima:

"Yo fui una víctima".

(Azucena Uribe)